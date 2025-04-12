Yalova'da 1500 Litre Etil Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova'da düzenlenen başarılı bir operasyonda, emniyet güçleri toplam 1500 litre etil alkol ele geçirdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında iki kamyoneti durdurarak inceleme yaptı.

İncelemeler sonucunda, araçların içlerinde bulunan 1500 litre etil alkol miktarı, dikkatleri üzerine çekti. Operasyon sırasında, K.Ç, A.C ve Ö.A isimli üç şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen etil alkol ile ilgili soruşturma devam ederken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.