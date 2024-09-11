Yalova'da Akıllı Saat ve Motosiklet Çalan İki Kişi Tutuklandı

Yalova Emniyeti Hızla Hareket Geçti

Yalova'da, akıllı saat ve motosiklet hırsızlığı yapan iki şahsın yakalandığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden kapı kilidini kırarak 1900 lira değerindeki akıllı saati çalan zanlıları tespit etmek için soruşturma başlattı.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Mahalle ve çevresindeki işyerlerine ait 37 kamera ile 160 saatlik görüntü incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin A.D.A. ve Ç.G. olduğunu belirledi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis, zanlıları gözaltına alarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Çalıntı Motosiklet Bulundu

Öte yandan, çalınan motosikletin bulunarak Çınarcık bölgesinde sahibine teslim edildiği belirtildi.

Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.