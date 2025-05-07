Yalova'da Apartmanda Yangın: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Yalova'da Yangın Faciası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yer alan 5 katlı bir apartmandaki yangın, karı koca Savaşkan çiftinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Poyraz Caddesi'nde bulunan apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan yangında, özel gereksinimli 26 yaşındaki oğulları Cengizhan Savaşkan da yaralandı.

Olay Anı ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle güçlükle gerçekleşti. Ekipler, Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açarak pencereden atlama yatağına düşürmeyi başardı.

Anında sağlık müdahalesi yapılan Handan Savaşkan, vücudundaki yanıklar nedeniyle kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yangın kontrol altına alındığında, eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

Oğul Cengizhan'ın Durumu

Banyoda bulunan Cengizhan Savaşkan, vücudundaki yanıklar ile ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla ekipler çalışmalarına devam etmektedir.

Tragik olay, Yalova'da büyük bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.