Yalova'da Arkadaş Katliamı: Bıçaklama Olayında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Cemil E. (40) tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman (62) tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olay, Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkan içerisinde meydana geldi.

Tartışma sırasında, Cemil E. ile Bahattin Arman arasında başlayan kavga, bıçaklama ile sonuçlandı. Cemil E., boğazından bıçakladığı Arman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arman'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi için gönderildi.

Olayın ardından Cemil E., kayıplara karıştı fakat kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şu anda emniyette sorgusu devam eden Cemil E.'nin durumu merakla takip ediliyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E, adliyeye sevk edildi.