Yalova'da 'Askıda Defter Kalem' Uygulaması Başladı

Yalova'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

Yalova'da bir kırtasiyeci, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım etmek amacıyla 'askıda defter kalem' uygulamasını başlattı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan kırtasiye dükkanının sahibi Dilek Yaşar, bu projeyi genellikle fırınlarda yapılan askıda ekmek uygulamasından esinlenerek geliştirdi.

Uygulamanın Amacı ve Katkılar

Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesi, arkadaşları ve hayırsever vatandaşların desteği ile projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. "Alışverişe gelen insanlar da bu uygulamaya katkı sağlıyor. Biz de yardımseverliği teşvik etmek istiyoruz" diyen Yaşar, bu uygulamanın diğer kırtasiyelere de ilham vermesini umduğunu belirtti.

Projeye İlgisi ve Gelecek Planları

Dilek Yaşar, projenin başlangıcından bahsederken, "Arkadaşlarımızla konuşurken 'İhtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olabiliriz?' dedik ve bu fikri geliştirdik. Amacımız, yardımda bulunabilecek herkese ulaşmak ve çocukların eğitimdeki eşitsizliklerini azaltmak" dedi.

Yaşar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha çok insanımıza, daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Kampanyamızın büyümesini umuyoruz ve diğer kırtasiyelerin de bu modeli örnek almasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.