Yalova'da Coğrafi İşaretli Aronya Hasadı Başladı — 250 Ton Rekolte Beklentisi

Yalova'nın coğrafi işaretli aronya hasadı Çınarcık Ortaburun'da düzenlenen törenle başladı; 250 ton rekolte, paketleme ve meyve suyu projeleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:32
Yalova'da Coğrafi İşaretli Aronya Hasadı Başladı — 250 Ton Rekolte Beklentisi

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı

Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronya için hasat dönemi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesi Ortaburun köyünde düzenlenen Organik Aronya Hasat Günü etkinliğiyle başladı. Program Süphan Yaygına ait aronya bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali Hülya Kaya: Aronya Yalova'ya çok yakışıyor

Programda konuşan Vali Hülya Kaya, aronyanın Yalova ile özdeşleştiğini ve ürüne sahip çıktıklarını söyledi. Kaya, 6 yıldır sürdürülen hasat şenliklerinin bu yıl ikinci festivalle devam edeceğini belirtti ve önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'nin her tarafından üreticilerin ilde ürünlerini sergileyeceğini aktardı.

Vali Kaya, ürünün pazarlanması ve üreticinin hak ettiği fiyatı alabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, özellikle ürünün şişelenmesi ve konsantre meyve suyu olarak sunulmasına yönelik Araştırma Enstitüsü'nün ciddi bir proje yürüttüğünü vurguladı. Kaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın otomasyon desteği verdiğini ve üreticilerin yakında ürünlerini paketleme ve meyve suyu haline getirme konusunda enstitüyle birlikte çalışmaya başlayacağını söyledi.

Vali Kaya ayrıca aronya formalarının; kurusu, yaşı, meyve suyu ve kışın bağışıklığı güçlendirici drajeleri gibi ürünlere dönüştürüldüğünü ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Üretim alanı ve rekolte beklentisi

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, geleneksel hale gelen aronya hasadının bu yıl altıncısını düzenlediklerini belirtti. İlmeç, şu anda yaklaşık 510 dekarda ve 150 çiftçi ile üretim yapıldığını, geçen yıl yaklaşık 200 ton ürün alındığını ve bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini açıkladı.

İlmeç, aronyanın antioksidan yönünden zengin, beyin ve sinir sistemini destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren bir meyve olduğunu, bu ürünün Yalova ekonomisine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Tören ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Vali Kaya, üretici Süphan Yaygın'a sertifikasını takdim etti ve protokolle birlikte aronya hasadına katıldı. Programa AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar da iştirak etti.

Bu yıl yaklaşık 250 ton rekolte beklenen Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronyada hasat dönemi...

Bu yıl yaklaşık 250 ton rekolte beklenen Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronyada hasat dönemi düzenlenen törenle başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde "Organik Aronya Hasat Günü" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl yaklaşık 250 ton rekolte beklenen Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronyada hasat dönemi...

