Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı

Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Gündemde

Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine başlandı. Dava, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmektedir. Davada, 10'u tutuklu olmak üzere toplam 38 sanık yer almakta.

Sanıkların İddiaları ve Yargılama Süreci

Duruşmada, tutuklu örgüt elebaşı Orhan K. ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, SEGBİS sistemi üzerinden mahkemeye katıldı. Duruşmaya, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, tacir veya şirket yöneticisi olarak dolandırıcılık yapmak, rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor. Sanıkların savunmaları sırasında, yalnızca çalışan olduklarını belirtip beraat talep ettiler.

Orhan K'nin Savunması Ve İşlem Süreci

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Orhan K'nin savunmasının ses sorunları sebebiyle ertelendiği bildirilmiştir. Diğer sanıklardan Kağan K., şirketin inşaat işleriyle ilgilendiğini ve yaklaşık 120 milyon dolar yatırımları olduğunu belirtti.

Sanık Yusuf Kemal A., Orhan K. ile olan irtibatının özel bir durum olmadığını ifade etti. Ancak, mahkeme başkanının yönlendirmeleriyle ilgili çatışmalar yaşandı.

Operasyon ve Gözaltılar

Dava öncesi yapılan operasyon, Termal ilçesindeki bir termal otelde bedava tatil vaadiyle dolandırılan kişilere yönelik geniş bir kapsama sahipti. Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, toplamda 29 kişi gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmanın ardından, örgüt elebaşı Orhan K. ve diğer yöneticiler arasında 14 kişi tutuklandı. 24 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İddianamenin Detayları

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 sanık için toplam 936 yıl hapis cezası talep edilmiştir. Ayrıca, Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında rüşvet vermekten 12'şer yıl hapis cezası istenmektedir.