Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

Duruşmada tutuklu sanıklar ve SEGBİS bağlantısıyla ifadeler alındı

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 38 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Duruşma, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Salonda, tutuklu olan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K, Kaan K, Aral S, Koray Ö. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunan oyuncu Yusuf Kemal A. ile Çağatay K. ise Kocaeli 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti bazı tanıkları dinledi. Sanıklar, avukatları ve müşteki avukatlarının ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve dosyayla ilgili eksik raporların alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya ara vererek, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Operasyonlar ve iddianame detayları

İddialara göre, Termal ilçesindeki otelde ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıldı; ancak daha sonra çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin verilmediği ve aidat ödemek istemeyenlerin icrayla tehdit edildiği belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran 2024'te Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, yaklaşık 10 milyar lira ile haksız kazanç sağladığı öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişi yakalanmıştı.

Soruşturma ve kovuşturma sürecinde, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası ise 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl hapis cezası, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası talep edildi.

İlk duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliyesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü. Dava, eksik raporların tamamlanması için ertelendi.