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Yalova'da devremülk dolandırıcılığı operasyonunda i̇ki̇nci̇ dalga!

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda ikinci dalga başladı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:39
Yalova'da devremülk dolandırıcılığı operasyonunda i̇ki̇nci̇ dalga!

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON ÜÇ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen şüpheliler hedef alındı.

YALOVA'DA 6, BALIKESİR'DE 3, İSTANBUL'DA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar neticesinde Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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