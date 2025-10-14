Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 8 Kişi Gözaltında

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne Operasyon: Müdür Dahil 8 Gözaltı

Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturmada İleri Sürülen İddialar

Soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladığı; yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemleri yavaşlattıkları; işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu iddiaları yer alıyor. Ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri şüphesi de dosyada yer aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ve esnaf Ali Basim Jawad B. bulunuyor.

Suçlamalar ve İşlemler

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi. Gözaltındaki kişilerin işlemleri sürerken, aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D.'nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Valilik ve Görevden Uzaklaştırma

Yalova Valiliği açıklamasında, operasyon kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, kamu görevlilerine isnat edilen iddiaların görevleriyle doğrudan ilişkisinin düşünüldüğü belirtilerek, soruşturmanın selahiyeti açısından ilgili kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.