Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 8 Kişi Gözaltında

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ve 7 kişi rüşvet, irtikap, sahtecilik ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı; kamu görevlileri görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:45
Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 8 Kişi Gözaltında

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne Operasyon: Müdür Dahil 8 Gözaltı

Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturmada İleri Sürülen İddialar

Soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladığı; yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemleri yavaşlattıkları; işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu iddiaları yer alıyor. Ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri şüphesi de dosyada yer aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ve esnaf Ali Basim Jawad B. bulunuyor.

Suçlamalar ve İşlemler

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi. Gözaltındaki kişilerin işlemleri sürerken, aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D.'nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Valilik ve Görevden Uzaklaştırma

Yalova Valiliği açıklamasında, operasyon kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, kamu görevlilerine isnat edilen iddiaların görevleriyle doğrudan ilişkisinin düşünüldüğü belirtilerek, soruşturmanın selahiyeti açısından ilgili kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin...

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL