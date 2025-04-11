Yalova'da Karaya Oturan Enerji Gemisine Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Yalova'da Geminin Kurtarılması İçin Harekete Geçildi

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi için kurtarma çalışmaları hız kazandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaşanan olay hakkında önemli bilgiler paylaştı.

'KPS Orhan Ali Khan' Enerji Gemisi Kurtarılıyor

289 metre uzunluğundaki enerji gemisi 'KPS Orhan Ali Khan', Yalova Demir Sahası'nda karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, durumu değerlendirdikten sonra çeşitli önlemler aldı ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Bölgeye Yönlendirilen Ekipler

Olay bölgesine, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Ayrıca kurtarma uzmanları da olay yerine intikal etti.

Ekiplerin karaya oturan gemiyi kurtarmak için başlattığı bu çalışmaların kısa sürede sonuç vereceği umut ediliyor.

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.