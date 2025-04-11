Yalova'da Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova'da Gemiyi Kurtarmak İçin Yoğun Çaba

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeye bir dizi ekip yönlendirildi.

Alanında Uzman Ekipler Görevde

Olay yerine Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Ayrıca, kurtarma uzmanları da bir an önce geminin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların Dikkatini Çekti

İlgili kurtarma çalışmaları sırasında sahilde yürüyüşe çıkan birçok vatandaş, sahile çok yakın olan gemiyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarma başarısı kıyıdaki kalabalık tarafından merakla takip ediliyor.

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.