Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Yalova'da Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Irak uyruklu Almanya vatandaşı S.G., Çınarcık'ta jandarma operasyonuyla yakalanıp sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:01
Çınarcık'ta düzenlenen operasyonla şüpheli teslim alındı

Yalova'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu, Almanya vatandaşı S.G. Çınarcık ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.G.'nin Çınarcık'ta olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan takip ve araştırma sonucu, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde S.G. gözaltına alındı. Zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

