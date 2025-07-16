DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,73 -0,1%
ALTIN
4.305,77 -0,05%
BITCOIN
4.742.494,3 -1,1%

Yalova'da Kırsalda Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 00:16
Yalova'da Kırsalda Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine Kılıç köyü kırsalına AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve bir eve yaklaşan yangına, Altınova, Çiftlikköy ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, köy halkının su tankeri taşıyan traktörleri ile verdikleri destek sayesinde kontrol altına alındı.

Yoğun çabalar sonucunda yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, yangın alanından ayrılmadan önce bölgedeki güvenliği sağladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 5 Ölümlü Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı
2
Huzurevi Sakinleri Van'ın Güzelliklerini Keşfediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mustafa Varank, Bursa'da Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
5
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz'u Unutmadı
6
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı
7
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek