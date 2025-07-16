Yalova'da Kırsalda Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine Kılıç köyü kırsalına AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve bir eve yaklaşan yangına, Altınova, Çiftlikköy ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, köy halkının su tankeri taşıyan traktörleri ile verdikleri destek sayesinde kontrol altına alındı.

Yoğun çabalar sonucunda yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, yangın alanından ayrılmadan önce bölgedeki güvenliği sağladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.