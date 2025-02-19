Yalova'da Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Yalova'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim 20 Şubat'ta bir gün durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:18
Yalova'da Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin de aynı gün için idari izinli olacağı ifade edildi. Bu karar, hem öğrencilerin hem de kamu çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alındı.

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