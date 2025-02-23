Yalova'da Tilkiye Mangal Lezzeti: Vatandaşlar Duyarlı Davrandı

Yalova'da Doğa Dostu Bir Olay

Yalova'nın Çınarcık ilçesi'nde, doğaya çıkıp mangal yapan vatandaşların duyarlı davranışı dikkat çekti. Teşvikiye beldesinde gerçekleşen bu olay, kar yağışının ardından baraj mevkisinde gelişti.

Yiyecek Arayan Tilkiyle Karşılaşma

Mangal yapmaya giden Yılmaz Uçar ve arkadaşları, yiyecek arayışında olan bir tilkiyle karşılaştı. Uçar ve arkadaşları, pişirdikleri kelleyi tilkiye verme kararı aldı.

Unutulmaz Anlar Cep Telefonunda

Bu anlamlı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, tilkinin yiyeceği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığını görüntüledi. Doğaya duyulan saygıyı ve hayvanlara yardımı gösteren bu olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.