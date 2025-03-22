Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanarak tutuklandı. 670 gram kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:44
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Yalova'da, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen K.Ö, Y.A. ve R.Y.'yi hedef aldı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, 3 ayrı ikamete ve şüphelilerin araçlarına detaylı aramalar yapıldı.

Arama sonuçlarında; 670 gram kokain, 598 gram sentetik uyuşturucu, bir şişe sıvı ara kimyasal madde ve bir hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular, Yalova'nın güvenliği açısından önemli bir başarıya imza atıldı.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.

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