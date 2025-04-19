Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Yalova’da Çiftçilere Büyük Destek!

Yalova'da, belediyenin çiftçilere yönelik destekleri sürmeye devam ediyor. Ayçiçeği üretiminin artmasına katkıda bulunmak amacıyla, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda, geçtiğimiz gün 2 tona yakın ayçiçek tohumu dağıtıldığı bildirildi. Bu önemli destek, Yalova'lı çiftçilerin yüzünü güldürecek.

4200 Dekar Alan Ayçiçeğiyle Buluşacak

“Yalova İlinde Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Artırılması” projesi kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtım töreni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Projeden faydalanan 51 çiftçiye 1 ton 890 kilo yağlık ayçiçeği tohumu teslim edilmesiyle birlikte, toplamda 4 bin 200 dekar alanda üretim yapma hedefleniyor.

Yerli Tohum Güçleniyor, 2 Milyon Lira Destek!

Tohum dağıtım töreninde konuşan Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, projenin önemine dikkat çekti ve çiftçilere önemli bilgiler aktararak yerli ve milli tohum kullanımındaki artışa vurgu yaptı. Yaman, 2020 yılında yağlık ayçiçeğinde tamamının ithal tohum kullandığını, ancak bu yıl 4 bin 200 dekar alandaki 640 dekarında yerli ve milli tohum kullanılacağını belirtti.

Çiftçilere Ek Destek Müjdesi

İl Müdürü Yaman, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilere yönelik bir başka önemli müjdeyi de paylaştı. Dağıtılan tohum desteğinin yanında bakanlık tarafından yaklaşık 2 milyon lira destekleme yapılacağı bilgisini verdi. Bu destek, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek ekonomik olarak rahatlamalarına büyük katkı sağlayacak.

TARSİM Sigortasına Dikkat!

Son olarak, geçtiğimiz hafta ülke genelinde yaşanan zirai don olayına da değinen Müdür Yaman, TARSİM sigortası yaptırmanın önemini vurguladı ve çiftçileri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.