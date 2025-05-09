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Yalova Merkezli Dolandırıcılığa 6 Tutuklama: Yüksek Kar Vaadiyle 15 Kişi Hedef Alındı

Yalova merkezli 7 ilde dolandırıcılık yapan 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Yüksek kazanç vaadiyle birçok vatandaş mağdur oldu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:17
Yalova Merkezli Dolandırıcılığa 6 Tutuklama: Yüksek Kar Vaadiyle 15 Kişi Hedef Alındı

Yalova'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olayında, 7 ilde sahte borsa uygulamaları kullanarak yüksek kar vaadinde bulunduğu iddia edilen 15 kişiden 6'sının tutuklanmasıyla birlikte, yaşanan dolandırıcılık olaylarına dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırılan Mağdurlar

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlar vaat ederek dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Sosyal medya ve borsa üzerine kurulu sahte uygulamalar aracılığıyla kadın ve erkek birçok mağdurun hedef alındığı bildirildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, dolandırıcılık şüphelilerine ulaştı. Yapılan operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest kalırken, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sonucunda, zanlıların Yalova'daki bir mağdurdan 600 bin lira dolandırdığı bilgisi edinildi. Bu olay, dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli yaygınlaştığını ve dikkat edilmesi gereken noktaları gözler önüne seriyor.

Yalova merkezli 7 ilde sahte borsa uygulamaları kullanarak yüksek kar vaadinde bulunup...

Yalova merkezli 7 ilde sahte borsa uygulamaları kullanarak yüksek kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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