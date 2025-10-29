Yalova Termal'de 5 Katlı Otelde Yangın Söndürüldü

Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi, Atatürk Caddesi adresinde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale

Yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Tahliye

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. O esnada otelde konaklayanların olmadığı, sadece personelin tahliye edildiği bildirildi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme ve soruşturma sürüyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.