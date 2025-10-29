Yalova Termal'de 5 Katlı Otelde Yangın Söndürüldü

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:37
Yalova'nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi, Atatürk Caddesi adresinde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale

Yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Tahliye

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. O esnada otelde konaklayanların olmadığı, sadece personelin tahliye edildiği bildirildi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme ve soruşturma sürüyor.

