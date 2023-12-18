Yalova’da Deprem Paniği: İstanbul ve Çevre İllerde de Hissedildi

Yalova Çınarcık’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Yetkililerden Açıklamalar

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı, sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamalarda bulundular.

AFAD: Deprem 11,18 Kilometre Derinlikte Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Yalova’nın Çınarcık ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün 4,1 olduğunu duyurdu. AFAD, depremin Marmara Denizi’nde, Çınarcık’ın 8,52 kilometre açıklarında ve 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. AFAD, deprem sonrası bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığını araştırdığını bildirdi.

İstanbul Valisi Gül: Saha Tarama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İstanbul’da da hissedildiğini ancak 112’ye gelen bir ihbarın olmadığını bildirdi. Gül, “Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.” dedi. Gül, vatandaşlara sakin olmalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmelerini tavsiye etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz" açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiğini ve AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını kaydetti. Yerlikaya, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremle ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Yalova Çınarcık’ta 4,1 büyüklüğünde meydana geldiğini ve İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüştüğünü aktardı. Koca, “Depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi. Koca, deprem bölgesindeki hastanelerin hazır durumda olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.