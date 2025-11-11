Yalvaç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis 2,55 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirip 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:09
Isparta'da narkotik ekiplerinin çalışması

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,55 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı aramalarda söz konusu maddeler ve aparat bulundu.

Olayla ilgili olarak adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2,55 GRAM METAMFETAMİN VE 1 ADET UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

