Yalvaç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta'da narkotik ekiplerinin çalışması

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,55 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı aramalarda söz konusu maddeler ve aparat bulundu.

Olayla ilgili olarak adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

