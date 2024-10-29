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Yamaç Paraşütçülerinden Cumhuriyet'e Özel Uçuş

Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde yamaç paraşütçüleri Abant'ta gökyüzünde Türk bayraklarıyla süzüldü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:13
Yamaç Paraşütçülerinden Cumhuriyet'e Özel Uçuş

Abant'ta Coşkulu Kutlama

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda kutladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen paraşüt tutkunları, etkinlikler çerçevesinde Örencik Yaylası'ndan havalandı.

Türk Bayraklarıyla Süzüldüler

Abant semalarında açtıkları Türk bayrakları ile uçan paraşütçüler, 101. yıl coşkusunu gökyüzünde yaşattı. Bu görsel şöleni izlemek için gelen ziyaretçiler, pilotların eşliğinde yamaç paraşütü deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Deneyimli Pilotun Duyguları

Yamaç paraşütü pilotu Egemen Aydoğan, yaklaşık sekiz yıldır bu sporu yaptığını belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını büyük bir gururla Abant'ın semalarında kutladıklarını ifade etti.

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli...

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı.

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli...

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı.

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