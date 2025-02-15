Yangın Riskini Azaltan Yönetmelik: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yangın güvenliğini artıran yönetmeliklere uygun inşa edilen binalar, yangın riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:36
Yangın Riskini Azaltan Yönetmelik: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yangın Riski Azalıyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Program Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Gökkaya, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde inşa edilen yapılar için yangın riskinin minimum düzeye indiğini vurguluyor.

Yangın Nedenleri ve Ölümcül Süreler

Dr. Gökkaya, meydana gelen yangınların çoğunluğunun bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmallerden kaynaklandığını belirtti. 1950'li yıllarda yangınların alevlenme aşamasına kadar geçen süre 15 dakikayken, bu sürenin günümüzde 3 dakikaya düştüğünü aktardı. Ayrıca, katı bir maddenin ilk 15 dakikada 750 santigrat dereceye kadar ulaşabileceği ve insan vücudunun 175 santigrat dereceye yalnızca 1 dakika dayanabileceğinin altını çizdi.

Yangın Güvenlik Önlemleri

Gökkaya, yangın oluşumlarına karşı alınması gereken tüm aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Binaların yönetmeliğe uygun olarak inşa edilmesi gerektiğini ve zaten mevcut olan yapıların denetim sıklığının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Yangın merdivenlerinin işlevsel olması, yangın bölme duvarlarının binada yer alması ve yapı malzemelerinin yangına duyarsız olması gerektiğini belirtti.

Acil Durum Bilgileri ve Eğitimler

Ayrıca, konaklama hizmeti sunan binalarda bireylere acil durum bilgileri verilmesi için broşür ve videolarla bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Tüm binalarda acil durum yönetmeliği çerçevesinde acil durum ekiplerinin bulunması ve bu kişilerin eğitimlerinin önceden alınmış olması da önemlidir.

Dünya Üzerindeki Uygulamalar

Dünya genelindeki birçok şehirde yangın riskine karşı tedbirler alındığını ve bu konuda master planların hazırlandığını belirten Gökkaya, "Yönetmeliğe uygun inşa edilen yapılar için yangın riskinin neredeyse sıfır, yönetmeliğe uygun olmayanlarda ise riskin yüzde 100'e yaklaşabileceğini" ifade etti.

Periyodik Bakım ve Bilinçlendirme

Dr. Gökkaya, binalardaki yangın söndürme sistemlerinin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekti. Yangın ve afetlerdeki can ve mal kaybının büyük ölçüde bilinçsizlik ve ihmallerden kaynaklandığını belirten Gökkaya, aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin periyodik bakımlarının standartlara uygun olarak yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" mevzuatına göre inşa edilen yapılarda yangın...

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" mevzuatına göre inşa edilen yapılarda yangın riski en aza iniyor.

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" mevzuatına göre inşa edilen yapılarda yangın...

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" mevzuatına göre inşa edilen yapılarda yangın riski en aza iniyor.

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