Yangında Küle Dönen Fabrika Ayvalık'a AB Desteği

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen Yapısal Destek Hibe Programı’nın dördüncü açık çağrı döneminde desteklenen projeler açıklandı.

Yapısal Destek Hibe Programı ve başvuru süreci

Program, kültür-sanat kuruluşlarının bağımsız faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefliyor. Hem büyükşehirlerde hem de diğer yerleşim merkezlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve ilgili sivil toplum girişimleri, kapasite artırıcı konularda mali destek almaya hak kazandı.

Açık çağrı 19 Ağustos - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı ve toplam 132 başvuru alındı. CultureCIVIC ekibinin gerçekleştirdiği teknik değerlendirme sürecinin ardından destek almaya uygun projeler belirlendi.

Fabrika Ayvalık (Ayvalık Sanat Fabrikası) desteğe seçildi

Değerlendirme sonucunda, geçtiğimiz 2 Şubat’ta çıkan yangınla ağır hasar gören ve kamuoyunda "Fabrika Ayvalık" olarak anılan Ayvalık Sanat Fabrikası da Yapısal Destek Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Karar, yangın sonrası yeniden yapılanma ve kültür-sanat faaliyetlerinin devamı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Destek, kuruluşun yeniden toparlanma kapasitesini güçlendirmeye yönelik kullanılacak.

