Yangında Küle Dönen Fabrika Ayvalık'a AB Desteği

AB destekli CultureCIVIC programı, yangında zarar gören Fabrika Ayvalık'ı Yapısal Destek Hibe Programı kapsamında desteklemeye karar verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:55
Yangında Küle Dönen Fabrika Ayvalık'a AB Desteği

Yangında Küle Dönen Fabrika Ayvalık'a AB Desteği

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen Yapısal Destek Hibe Programı’nın dördüncü açık çağrı döneminde desteklenen projeler açıklandı.

Yapısal Destek Hibe Programı ve başvuru süreci

Program, kültür-sanat kuruluşlarının bağımsız faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefliyor. Hem büyükşehirlerde hem de diğer yerleşim merkezlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve ilgili sivil toplum girişimleri, kapasite artırıcı konularda mali destek almaya hak kazandı.

Açık çağrı 19 Ağustos - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı ve toplam 132 başvuru alındı. CultureCIVIC ekibinin gerçekleştirdiği teknik değerlendirme sürecinin ardından destek almaya uygun projeler belirlendi.

Fabrika Ayvalık (Ayvalık Sanat Fabrikası) desteğe seçildi

Değerlendirme sonucunda, geçtiğimiz 2 Şubat’ta çıkan yangınla ağır hasar gören ve kamuoyunda "Fabrika Ayvalık" olarak anılan Ayvalık Sanat Fabrikası da Yapısal Destek Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Karar, yangın sonrası yeniden yapılanma ve kültür-sanat faaliyetlerinin devamı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Destek, kuruluşun yeniden toparlanma kapasitesini güçlendirmeye yönelik kullanılacak.

YANGINDA KÜLE DÖNEN SANATIN MERKEZİ FABRİKA AYVALIK’A AB DESTEĞİ GELDİ

YANGINDA KÜLE DÖNEN SANATIN MERKEZİ FABRİKA AYVALIK’A AB DESTEĞİ GELDİ

YANGINDA KÜLE DÖNEN SANATIN MERKEZİ FABRİKA AYVALIK’A AB DESTEĞİ GELDİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
2
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
3
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
4
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"
5
Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 11 Tutuklama, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
6
Erzurum STK’ları Kocaeli’de Bir Araya Geldi
7
Kaymakam Kahraman Alem Köyünde Ev Ziyaretlerinde

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı