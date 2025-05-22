Yapay Zeka ASELSAN'a Büyük Katkılar Sağladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yapay zeka uygulamalarının şirketlerine sağladığı kazancı değerlendirdi. Akyol, ASELSAN bünyesinde devreye alınan yapay zeka sistemlerinin, 1 yıl içinde 650 bin saat işçilik kazancı ve ortalama 35 milyon dolarlık verimlilik artışı sağladığını açıkladı.

Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programında konuşma yapan Akyol, yapay zekanın sanayi devriminden beri süregelen teknolojik değişimi köklü bir şekilde dönüştürdüğünü belirtti. Kas gücünün yerini alan sanayi devrimi, insanın işlem gücünü devralan bilgisayarlar ve şimdi de yapay zekanın karar verme süreçlerinde yarattığı değişim üzerine vurgu yaptı.

Akyol, 2024 yılı içerisinde ASELSAN Next adında bir program başlattıklarını ve bu yolla yapay zeka uygulamalarının yönetilmesine yönelik adımlar atıldığını dile getirdi. Ayrıca, ASELSAN'da 7 ana alanda yapay zeka uzmanlarının çalışmalara dahil olduğunu ve yeni uzmanların da yolda olduğunu sözlerine ekledi.

ASELSAN'ın özellikle elektronik harp sistemleri, sonarlar, hava savunma sistemleri, insansız deniz araçları gibi bir dizi alanda yapay zekadan faydalandığına dikkat çeken Akyol, şirketin verimlilik rasyosunda geçen yıl yüzde 5'lik iyileşme görüldüğünü ifade etti.

Son olarak, ASELSAN'ın mekanik, elektronik ve yazılım tasarımı süreçlerine ek olarak yapay zeka tasarım süreçlerini de dahil ettiğini belirten Akyol, altyapı çalışmaları kapsamında kuantum bilgisayarı hedefleyen projelerin de yürütüldüğünü kaydetti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programında konuşma yaptı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programında konuşma yaptı.