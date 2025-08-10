Yapay Zeka, Askeri Deniz Görevlerinde Devrim Yaratacak

HAVELSAN tarafından geliştirilen Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'e entegrasyon aşamasında önemli bir adım atıyor. Türk savunma sanayisi, modern deniz harekatının karmaşık ihtiyaçlarına yanıt vermek ve deniz kuvvetlerine stratejik avantajlar sağlamak amacıyla bu yenilikçi sisteme yapay zeka desteği ekliyor.

Yazılım Tabanlı Çözümlerle Yenilikçi Yaklaşım

HAVELSAN, yazılım tabanlı çözümler geliştiren öncü bir kurum olarak, yapay zeka destekli sistemlerin hibrit harekat ortamlarındaki entegrasyonu için yoğun çaba harcıyor. Geliştirilen MAIN platformu, kurumların verilerini kullanarak eğitim alabiliyor ve kapalı veri ağında ya da internet üzerinde verimli bir şekilde çalışıyor. Bu platform, veri gizliliği ve güvenliği, rol bazlı erişim ve yetkilendirme gibi önemli özelliklerin yanı sıra, kullanıcı dostu arayüz tasarımı ile dikkat çekiyor.

ADVENT SYS ile Birleşen Deneyim

HAVELSAN'ın yapay zeka çözümü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yüzyıllık tecrübesini barındıran ADVENT ile bir araya gelerek; yurt içi ve dışındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. ADVENT SYS, modern deniz harekatının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış en iyi savaş yönetim sistemleri arasında yer alıyor.

Ortak Operasyonlar ve Karar Alma Süreçleri

Koalisyon ve çok uluslu görev kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini artıran ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma süreçlerini ileri düzeye taşıyor. Türkiye dahil dokuz ülkede aktif olarak kullanılan bu sistem, HAVELSAN'ı savunma teknolojileri alanında global ölçekte güvenilir bir aktör yapıyor.

Gelişen Yapay Zeka Kabiliyetleri

HAVELSAN, MAIN platformunu ADVENT SYS'ye entegre ederek, Bakım Destek Asistanı fonksiyonunu üstleniyor. Bu sistem, bakım süreçlerini hızlandırarak, güvenli ve doğrulanabilir hale getiriyor. Laboratuvar ortamında tamamlanan Faz-1 çalışmalarının ardından, Faz-2 çalışmalarına devam ediliyor.

Geleceğin Harekât Yetkinlikleri

Yapay zeka sayesinde, deniz platformları ve diğer harekat ortamlarında birçok yetenek ön plana çıkacak. Bu yetenekler arasında; tanımlama ve sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık ve eğitim faaliyetleri bulunuyor. Büyük veri, makine öğrenimi ve görüntü tanıma gibi ileri teknolojilerle desteklenen yapay zeka çözümleri, savunma ve güvenlik sektöründe karar alma süreçlerini hızlandırarak etkin bir insan-makine etkileşimi sağlıyor.

