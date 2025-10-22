Yapay Zeka Destekli Simülasyonlar Orman Yangını Müdahalesini Hızlandırıyor

Yapay zeka destekli simülasyonlar, yangının genişleyeceği alanı, büyüme hızını ve yönünü tahmin ederek orman yangını müdahalesini kolaylaştırıyor.

Teknoloji yangının davranışını önceden tahmin ediyor

GÜLSELİ KENARLI - Orman yangınlarına müdahalede kullanılan yapay zeka destekli sistemler, yangının genişleyeceği alan, büyüme hızı ve yönünü tespit ederek mücadelede kolaylık sağlıyor. Anadolu Ajansını

Yeni nesil simülasyonlar, gerçek zamanlı veri akışı ve modeller sayesinde yangının seyrine ilişkin öngörüler sunuyor. Bu sayede müdahale ekipleri, kaynak ve personel dağılımını daha etkin planlayabiliyor.

Yapay zeka destekli sistemler özellikle yangının genişleyeceği alan, büyüme hızı ve yönü gibi kritik parametreleri saptayarak saha operasyonlarının yönlendirilmesine katkı sağlıyor. Bu bilgiler, söndürme stratejilerinin daha hızlı ve isabetli uygulanmasına olanak tanıyor.

Uygulanan simülasyonlar, yangınla mücadelede karar destek mekanizmalarını güçlendiriyor; böylece müdahale sürecinde zaman kaybı azalırken risklerin yönetilmesi kolaylaşıyor. Kamu ve özel sektör iş birlikleriyle geliştirilen bu teknolojiler, afet yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Sonuç olarak, yapay zekâ destekli simülasyonlar orman yangınlarına müdahaleyi daha öngörülebilir, hızlı ve etkili hale getiriyor; ekiplerin sahadaki karar alma süreçlerine doğrudan katkı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temasıyla düzenlenen İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik çözümler de ele alındı. Etkinliğe katılan Başarsoft kurucu ortağı ve çevre mühendisi Ahmet Dabanlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

