Yapay Zeka Dönemi Başladı: Tüketici Alışkanlıkları Değişiyor

Marketing Türkiye ve Deloitte tarafından düzenlenen The TECH Summit, 3-4-5 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşti. Zirvede, yapay zeka çağının başladığı ve tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkisinin belirginleştiği vurgulandı.

AI Powered Commerce oturumunda Casper içgörüleri

Yapay zekânın ticaret ekosistemini yeniden şekillendiren etkileri, zirvenin öne çıkan oturumlarından AI Powered Commerce’te masaya yatırıldı. Oturumda Casper adına sahneye çıkan Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, kullanıcı beklentilerinden ticaretin yeni dinamiklerine uzanan dönüşümün geleceğine dair içgörüler paylaştı.

"Yapay zeka, yeni normalin kalbinde"

Feray Karaman şunları söyledi: "Yapay zeka çağının henüz başındayız; dönüşüm ise çoktan başladı. Yapay zeka iş yapış şekillerimizi ve kullanıcı davranışlarını kökten dönüştüren yeni bir gerçeklik. Biz de Casper olarak, bu yaklaşımın etkilerini işimizin her alanında net biçimde görüyoruz. Gelişmiş donanım ve yapay zeka çözümlerimizle kurumsal işletmelerin ve bireysel kullanıcıların hızını artırıyor, maliyetlerini azaltıyor ve üretkenliklerini güçlendiriyoruz. Böylece geleceği bugünden şekillendiriyoruz."

Araştırma ve tüketici tercihlerindeki dönüşüm

Karaman, Casper’ın yürüttüğü araştırmadan elde edilen verileri paylaştı: 2025 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 8 ilde, 16-55 yaş arası 803 bireysel kullanıcı ile yapılan çalışmaya göre kullanıcıların yüzde 59’u yapay zeka özellikli bilgisayarları tercih ediyor. Bu bulgu, yapay zekanın karar anlarını ve tüketici davranışlarını yeniden şekillendiren yeni bir standart haline geldiğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca alışveriş öncesinde her üç kullanıcıdan birinin karar sürecinde yapay zekadan destek aldığını ortaya koyuyor. Kullanıcıların yapay zekaya dair akıllarında ChatGPT, asistanlık, kolaylık, yardım ve bilgiye hızlı erişim gibi kavramların yer alması da bu dönüşümü pekiştiriyor. Karaman, yapay zekanın uzun saatler bilgisayar başında geçirilen iş süreçlerini daha verimli hale getirdiğini ve kullanıcıları yapay zekaya uyumlu cihazlara yönlendirdiğini belirtti.

"Yapay zeka, insan zekasının yanında yer alıyor"

Karaman, yapay zekaya yönelik algının sanılandan daha olgun bir noktaya ulaştığını; yapay zekanın bireylerin yerine geçen bir unsur olmadığını, onlarla birlikte çalışan, iş verimliliğini artıran ve karar süreçlerini güçlendiren bir yol arkadaşı olduğunu vurguladı.

Müşteri deneyiminde somut iyileşmeler

Yapay zekayı merkeze alarak müşteri memnuniyetini artırdıklarını aktaran Karaman, "Bu yaklaşımın etkilerini işimizin her alanında net biçimde görüyoruz; Ar-Ge, üretim ve pazarlama gibi süreçlerimizin hızını optimize ederken, servis süremizi de yeni teknolojilere adapte ederek 1 saate indirdik" dedi. Karaman ayrıca müşteri deneyimlerinin yüzde 35 iyileştiğini ifade etti.

