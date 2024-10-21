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Yapay Zeka ile Hastane Fatura İncelemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminde yapay zeka kullanımını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:46
Yapay Zeka ile Hastane Fatura İncelemesi

Yapay Zeka ile Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastanelerle yaptığı fatura ve reçete incelemelerinde yapay zeka teknolojisinden yararlanılacağını açıkladı.

Yapay Zeka Uygulamaları

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin verimliliğini artırmak adına atılacak bu adımın, özel hastanelerle yapılan işleyişi daha doğru ve hızlı bir hale getireceğini belirtti. Bu kapsamda, yapay zeka destekli incelemelerle, hastane faturalarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi sağlanacak.

Gelecek Çalışmaları

Bu yenilik, hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, hem de sosyal güvenlik sisteminin şeffaflığını artıracaktır. Bakanlık, ilerleyen dönemde bu tür teknolojik desteği daha fazla alanda kullanmayı da planlıyor.

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