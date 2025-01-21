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Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi

Volkan Yılmaz'ın projesi, 10 ülkeden 26 okulun öğrencilerini yapay zekayla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:07
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi

Yapay Zeka Projesi ile Öğrenciler Kültürel Farkındalık Kazanıyor

Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz tarafından hayata geçirilen "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında: Geleceğin Kaşifleri" projesi, 10 ülkeden 26 okulun öğrencilerini bir araya getiriyor. Proje, 6-14 yaş arasındaki çocukların Dall-E ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak kendi öykülerini oluşturma fırsatı sunuyor.

Projenin Amacı: Yapay Zeka Okuryazarlığını Geliştirmek

Yılmaz, projenin öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Proje, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin internet üzerinden ortak çalışmalar yapmasına olanak tanıyan eTwinning platformu aracılığıyla yürütülüyor. Türkiye'nin kurucu ülke olarak katıldığı projede Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, İtalya ve Romanya da yer alıyor.

Yılmaz, projeye Türkiye Ulusal Ajansı ve İtalya Ulusal Ajansı'ndan onay alarak başladıklarını ifade etti. Öğrenciler, her hafta çevrimiçi toplantılar yaparak deneyimlerini paylaşıyor. Proje, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar devam edecek.

Yapay Zeka ile Düşüncelerini Anlatıyorlar

Proje kapsamında öğrencilerin, derslerinde yapay zeka araçları ile çeşitli hikayeler yazdıklarını söyleyen Yılmaz, “Derslerimizin bütün bölümlerinde yapay zekadan destek alıyorlar” dedi. Yılmaz, aynı zamanda yapay zekanın problem çözme becerilerine de katkı sağladığını vurguladı.

Teknolojiye Ayak Uyduran Öğrenciler Yetişiyor

Yılmaz, hedeflerinin teknolojiye ayak uyduran öğrenciler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, “Çocuklar yapay zeka ve diğer internet araçlarını anlamalı ve hayatında uygulayabilmelidir” dedi.

Kültürel Etkileşim ve Ortak Projeler

Öğrencilerin kendi kültürlerini anlatma fırsatı bulduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Öğrencilerimiz İtalya'daki bir öğrenci ile aynı hikaye üzerinde çalışırken, Hırvatistan'daki bir öğrenci bu hikayeye resim üretiyor” dedi.

Piri Reis İlkokulu'ndan Altınay Ofluoğlu ise öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak özgün çalışmalar yapmalarına destek olduklarını belirtti. Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çevik ise yapay zekayı derslerinde sıklıkla kullandıklarını ve bu projede çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'ın kurucusu olduğu "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında:...

Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'ın kurucusu olduğu "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında: Geleceğin Kaşifleri" projesi, 10 ülkeden 26 okuldaki öğrenciye yapay zeka araçlarını kullanarak kendi öykülerini oluşturma fırsatı sağlıyor. Öğrenciler sınıflarında maket robotlar ve akıllı tahtalarla yapay zekayı eğlenerek öğreniyor.

Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'ın kurucusu olduğu "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında:...

Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'ın kurucusu olduğu "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında: Geleceğin Kaşifleri" projesi, 10 ülkeden 26 okuldaki öğrenciye yapay zeka araçlarını kullanarak kendi öykülerini oluşturma fırsatı sağlıyor. Öğrenciler sınıflarında maket robotlar ve akıllı tahtalarla yapay zekayı eğlenerek öğreniyor.

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