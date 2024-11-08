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Yapay Zeka ve Kadın: Sümeyye Erdoğan Bayraktar İfadelere Dönüşen Ayrımcılığı Vurguladı

KADEM Başkanı Bayraktar, yapay zekanın kadınlara yönelik ayrımcılığı öğrenebileceğini belirterek, kadınların bu alanda güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:47
Yapay Zeka ve Kadın: Sümeyye Erdoğan Bayraktar İfadelere Dönüşen Ayrımcılığı Vurguladı

Yapay Zeka ve Kadın: Bir Değerlendirme

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zeka ve kadın hakları konusunu gündeme getirdi. Bayraktar, "Eğer veri ve algoritmalar, kadına ayrımcılık yapmayı öğrenmişse, bu on yıllardır kadın hakları savunucularının gerçekleştirdiği önemli çalışmaları tehdit ediyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Kadın" temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapay zeka ile kadın kavramının bir arada olmasının önemine dikkat çekerek, "2018’de Amazon'un işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı, erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih edildiğini gösterdi. Bu, yapay zeka aracılığıyla kadına yönelik ayrımcılığın devam ettiğini ortaya koyuyor," dedi.

Sosyal Medyada Kadının Rolü

Bayraktar, sesli asistan ve reklam gibi alanlarda kadınların görünürlüğünün artırıldığına işaret etti. "Sesli asistanların genellikle kadın sesiyle tasarlanması, hizmetkar bir kadın algısının sürdürülmesi anlamına geliyor. Bu durum, kadınların teknoloji dünyasındaki temsili için birtakım zorluklar yaratıyor," diye ekledi.

Dünya Genelinde Kadın Temsili

Bayraktar, dünya genelinde yapay zeka ve veri bilişim alanında çalışan kadın oranının yalnızca yüzde 22 olduğunu, çoğunluğunun alt pozisyonlarda bulunduğunu belirtti. "Sayımızı artırmak için çalışmalara başlayacağız. Yapay zekanın daha adil bir biçimde şekillenmesi için gerekli adımları atmalıyız," dedi.

Zirvenin Önemi ve Çalışmalar

Altıncı zirve hakkında bilgi veren Bayraktar, 62 ülkeden 230 konuşmacının davet edildiğini ve 10 bine yakın katılımcıyı ağırladıklarını ifade etti. "Bu zirve sonrasında yol haritamızı belirleyecek, bu alanda nasıl projeler geliştirebileceğimizi düşüneceğiz," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bayraktar, alanının teknoloji değil sosyal bilimler olduğunu belirtse de, yapay zekanın potansiyeline dair iyimserliğini korudu. "Eğer veriler kadına ayrımcılığı öğreniyorsa, geçmişte elde edilen kazanımları da öğrenebilir. Bu, bizim farkındalığımızı artırarak yola devam etmemizi sağlıyor," diye vurguladı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM işbirliğiyle, "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla Haliç Üniversitesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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