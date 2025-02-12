Yapay Zeka Zirvesinde ABD ve İngiltere Arasında Görüş Ayrılığı

Fransa'nın ev sahipliğinde 10-11 Şubat tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi, ABD ve İngiltere ile diğer ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılığı ile gündeme geldi. İki ülkenin, aşırı düzenlemelere karşı çıkarak sonuç bildirgesini imzalamadığı belirtildi.

Paris'teki Grand Palais'de 700'den fazla ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesini, Fransa ve Çin gibi 61 ülke imzalarken, ABD ve İngiltere bildiriyi imzalamadı. Bu durum, yapay zeka alanında açık, kapsayıcı ve etik yapay zeka inşası konusunda fikir birliğine varan ülkelerle, düzenlemeler konusunda daha temkinli yaklaşan ABD ve İngiltere arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Zirvede konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yapay zeka düzenlemelerine karşı çıkarak, "Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı. Hindistan ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı zirvede, söz konusu düzenlemelerin gerekliliği konusunda ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüş ayrılığı yaşandı. Macron, yapay zekanın daha iyi gelişebilmesi için düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

İngiltere, zirve sırasında kurulan Sürdürülebilir Yapay Zeka Koalisyonuna katılmasına rağmen sonuç bildirgesine imza atmadı. İngiltere Başbakanlık Sözcülüğünden yapılan açıklamada, imza atılmamasının nedeninin "ulusal çıkarların önceliği" olduğu vurgulandı. Açıklamada, ulusal güvenlik ve yapay zekanın küresel yönetişimi konusundaki endişeler dolayısıyla İngiltere'nin imzacı devletler arasında yer almadığı belirtildi.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi Sonuç Bildirisi

Paris'te düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesine imza atan 61 ülke, açık, kapsayıcı ve etik yapay zeka inşasına yönelik taahhütlerini açıkladı. Dünya çapında çok sayıda katılımcıyla oluşturulan bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu alanda olumlu etki yaratacak teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, yapay zeka yönetişimindeki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir olabilmesi için piyasalardaki tekelleşmenin önlenmesi gerektiği ifade edildi. Yapay zekanın toplumlar ve gezegen için sürdürülebilir hale getirilmesinin öncelikli olduğu da kaydedildi.

Yeni İnisiyatifler ve Yatırımlar

Zirve çerçevesinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni kuracağı duyurusunu yaptı. Bunun yanı sıra 60'tan fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında dünya lideri yapmak amacıyla bir koalisyon oluşturdu. Aralarında Airbus ve Mistral AI gibi Avrupalı şirketlerin bulunduğu bu koalisyon, Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi olarak adlandırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki yıllarda yapay zeka alanında toplamda 109 milyar avroluk yatırım yapacaklarını duyururken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da yapay zeka için 200 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımlarının devreye alınacağını açıkladı.