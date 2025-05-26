Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı

'Bi Umut' Filmi ve Yapımcı Mustafa Uslu'nun Açıklamaları

Türk sinemasının önemli projelerinden biri olan 'Bi Umut', hastanede tanıştığı felçli bir gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hayatını konu alıyor. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yapım süreci ve film hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

7 Yıllık Zorlu Süreç

Uslu, filmin hazırlık aşamasının 7 yıl sürdüğünü belirterek, "Rusya komşumuz olduğu için ilişkilerin dengelenmesi ve projeyi hayata geçirme aşaması zorken, müthiş bir insanlık hikayesi ortaya çıktı" dedi.

Hikayenin Evrenselliği

Uslu, 'Bi Umut''un sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ilgi uyandıracağına inanıyor. "Dünyanın neresinde olursa olsun, bir annenin bu filmi izleyerek içindeki annelik duygusunu sorgulayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sinema ve Dijital Yayın Ayrımı

Uslu, sinema filmlerinin vizyondan 6 ay sonra dijital platformlarda yayınlanmasının Türk sinemasını zayıflatacağını savunarak, "Bu uygulama dünyada yok. Türk sinemasının özgünlüğünü ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu. Film için, dijital yayın kararının 3 yıl sonra verilmesini istediklerini belirtti.

Türk Sinemasının Geleceği

Yapımcı, "Sinemanın gücünden yararlanarak büyük prodüksiyonlar yapmak istiyoruz" diyerek, Türk sinemasının geleceği için yeni projelere yöneleceklerini de dile getirdi.

Erol Taş'ın Hikayesi

Uslu ayrıca, Türk sinemasının önemli isimlerinden Erol Taş'ın hayatını konu alan bir film yapma planını da duyurdu. Taş'ın yapımında dijital platformlarda yayınlanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Mustafa Uslu, "Arkamda eser bırakmak istiyorum. Bu benim için en önemli motivasyon" diyerek sinema tutkusunu ortaya koydu.

Hastanede tesadüfen karşılaştığı kimliği belirsiz felçli Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgisini ve fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri sona erdi. Yapımcı Mustafa Uslu, filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.