Yaralı Ördek Yavrusuna Kuğulu Park'ta Yeni Yuva

Yaralı halde bulunan yaban ördek yavrusu, tedavisinin ardından Kuğulu Park'ta yeni bir hayata merhaba dedi. Ankara'nın Dikmen bölgesinde yaralı ördek bulan vatandaş, durumu Çankaya Belediyesine iletti ve tedavi süreci başladı.

Verilen hizmetin ardından, sağlığına kavuşan ördek yavrusu, başkentin simge mekanlarından biri olan Kuğulu Park'ta koruma altına alındı. Burada yeni yaşam alanına uyum sağlamaya çalışan türün, kısa sürede park ziyaretçilerinin ilgi odağı olduğu belirtildi.

Veteriner Kontrolünden Geçti

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Erhan Anaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ördek yavrusunun bulunduğu anda veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini anlatarak, bu güzel canlının Kuğulu Park'ta misafir edildiğini söyledi. Anaroğlu, "Ördek yeni yuvasında mutlu bir şekilde yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kanatları İyileşiyor

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Veteriner Hekim Onur Yüksel, ördek yavrusunun kanat bölgesinde bir yarası bulunduğunu belirtti. Yüksel, "10 günlük bir takip süremiz olacak. Gidişatına göre iyi ya da kötü diyebileceğiz. Genel durumu iyi, keyfi yerinde. Şu an için kanatlarını kullanamıyor, ama onu da zamanla toparlayacak gibi görünüyor. İlk etapta ağrı kesiciler kullandık ve açık yarası olduğu için bölgeye antibiyotikli krem ve sprey uyguladık" şeklinde konuştu.

Belediye tarafından henüz bir ad verilmeyen ördek yavrusu, sosyal medya ve çeşitli platformlardan vatandaşların önerileriyle bir isim alacak. Bu sevimli misafirin, yeni adı merakla beklenmekte.

Ankara'nın Dikmen bölgesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yaban ördeği yavrusu, Çankaya Belediyesi ekiplerine bildirilerek tedavi edildi. Ördek yavrusu tedavisinin ardından yeni yuvası Kuğulu Park'ta yaşamını sürdürüyor.

Ankara'nın Dikmen bölgesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yaban ördeği yavrusu, Çankaya Belediyesi ekiplerine bildirilerek tedavi edildi. Ördek yavrusu tedavisinin ardından yeni yuvası Kuğulu Park'ta yaşamını sürdürüyor.