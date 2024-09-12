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Yargı Reformları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Adalet Bakanı, Türkiye'de yargı reformları ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişimini aktardı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:53
Yargı Reformları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Adalet Bakanı Tunç'tan Gözdağı: Soruşturmalar Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir otelde düzenlenen Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin kapanış konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

17 Proje ve Yargıda Reform Süreci

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında yürütülen projelerden bugüne kadar toplamda 17 projenin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Tunç, bu projelerin adaletin etkinliği ve vatandaşların adalete erişimi konularında faydalı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yeni Yargı Reform Stratejisi Yolda

2024-2028 yıllarını kapsayan yeni bir yargı reformu stratejisinin de bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağı müjdesini veren Tunç, tüm tarafların görüşlerini alarak bir yılı aşkın süredir hazırlık yaptıklarını vurguladı. "Hedefimiz, vatandaşların yargı hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır," dedi.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Önemi

Tunç, uyuşmazlıkların büyümeden barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin önemine dikkat çekti. 1 Eylül'den itibaren uygulanan kiracılıkta arabuluculuk sisteminin büyük bir başarı sağladığını vurgulayan Tunç, bu süreçte 240 binden fazla başvuru yapıldığını ve anlaşma oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Uzlaştırmada Başarı Oranı Yüzde 83

Uzlaştırma müessesesinin toplumsal kabul gördüğünü dile getiren Tunç, 2017'den itibaren 2 milyonun üzerinde dosyanın müzakere edildiğini ve bunların %83'ünün uzlaşma ile sonuçlandığını bildirdi. Ayrıca, alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile toplumsal barışa katkıda bulunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Yılmaz Tunç, yargı sistemindeki reformların, vatandaşların haklarına zamanında ulaşabilmelerini sağlamak için aralıksız süreceğini vurguladı. "Dostane çözüm ve barışçıl yöntemlerin geliştirilmesi bizim için büyük bir öncelik," diyerek gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansına katıldı.

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