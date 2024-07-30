Yargı Reformu Strateji Belgesi için Vatandaşların Görüşüne Başvurulacak

Yargı Reformu için Vatandaşların Katılımı Sağlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanması sürecinde vatandaşların görüş ve önerilerinin alınacağını duyurdu. Bu bağlamda, yargireformu.adalet.gov.tr adresi üzerinden herkesin görüşlerini iletebileceği bir platform oluşturuldu.

Bakan Tunç'tan Açıklama

NTV'de canlı yayında konuşan Tunç, "Yurt içi ve yurt dışından 85 milyon vatandaşımızın katılımını bekliyoruz. Yargı ile ilgili yaşadıkları sorunları ve önerilerini bu platform üzerinden bize iletebilirler," şeklinde belirtti. Bu yeni strateji belgesi, 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve vatandaşların katılımı ile daha demokratik bir yapının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Site Erişime Açıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi için kurulan platform, vatandaşların görüş ve önerilerine açık durumda. Gönderilen bilgiler, değerlendirilecek ve strateji belgesinin şekillendirilmesinde etkili olacak.

Ayrıca, bu platform UYAP sistemine de entegre edilmiş durumda, böylece 24 bin 805 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 184 bin 223 adalet personeli de görüşlerini paylaşma imkanı bulacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, ilk kez 2009 yılında açıklanmış; 2015 ve 2019'da ise güncellenmiştir.