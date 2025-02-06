Yargıç, Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını Engelleyen Kararnamesini Durdurdu

Maryland'da Önemli Yargı Kararı

ABD'de bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesine karşı ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı aldı. Maryland eyaletinde görev yapan Bölge Yargıcı Deborah Boardman, mahkemede, doğumla vatandaşlık hakkının verilmemesi durumunda bebeklerin kimliksiz kalacağına dikkat çeken beş hamile kadının şikayetlerini dinledi.

Anayasa ile Çelişen Karar

Yargıç Boardman, göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini durduran kararnamenin anayasaya aykırı olduğuna karar vererek, bu durumun telafisi imkansız büyük zararlara yol açabileceğini belirtti. Bu kapsamda, ülke genelinde ihtiyati tedbir uygulaması başlattı.

Yüksek Mahkeme İçtihadıyla Çelişiyor

Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sona erdirme kararını engelleyen Boardman, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini vurguladı. Maryland eyalet yargıcı, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanmıştır.

Temyiz Süreci ve Diğer Eyaletler

Trump yönetiminin bu kararı temyiz mahkemesine taşıması ve ardından konunun Yüksek Mahkeme'ye ulaşması bekleniyor. ABD'de her yıl yaklaşık 150.000 çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için vatandaşlık hakkını kazanmaktadır. Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararnamesini imzaladı.

Kararnameye karşı toplamda 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmış durumda. Diğer eyaletlerde de yargıçların benzer ihtiyati tedbir kararları alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Seattle eyaletinde Bölge Yargıcı John Coughenour, 23 Ocak'ta Trump'ın kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.