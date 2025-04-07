Yargıçtan Trump Yönetimine Sert Eleştiri: Sınır Dışı İşlemi "Vahim Hata"

Yargıç Paula Xinis'in Çarpıcı Kararı

ABD'li federal yargıç Paula Xinis, Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen bir göçmeni El Salvador Hapishanesi'ne göndermesinin "vahim bir hata" olduğunu ifade etti. Maryland Bölge Yargıcı Xinis, 29 yaşındaki Kilmar Armando Abrego Garcia isimli göçmenin ABD'ye geri getirilmesi için gün sonuna kadar süre tanıdı.

Mahkeme Kararının Detayları

Xinis, 22 sayfadan uzun kararında, Trump yönetiminin Garcia'yı çete üyesi olduğu iddiasıyla 15 Mart'ta sınır dışı etmesini "vicdanları sarsan vahim bir hata" olarak nitelendirdi. Yargıç, Garcia'nın ABD'de kalmasına izin veren mahkeme emri olduğunu hatırlatarak, Trump yönetiminin herhangi bir gerekçe olmaksızın Garcia'yı gözaltına alması ve sınır dışı etmesinin yasadışı olduğunu vurguladı.

Çete Üyeliği İddiaları

Xinis, Trump yönetiminin Garcia'nın MS-13 adlı çeteye üye olduğuna dair iddialarının "asılsız" olduğunu dile getirdi. Buna karşılık, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News'e verdiği röportajda, Garcia'nın çete üyesi olduğu iddiasını savunarak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memurlarının bu yönde ifade verdiğini belirtti. ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan dava dosyasında, Garcia'nın "idari hata" nedeniyle sınır dışı edildiği itiraf edildi.

Yönetimin Hedefleri

Maryland Bölge Yargıcı Xinis, 4 Nisan'daki kararında, Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna hükmederek, ABD'ye dönmesine karar vermiştir. Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermeyi amaçlamış ve Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemiştir. Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında bu çetelerin üyeleri için Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştur.