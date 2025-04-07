DOLAR
38,01 0,26%
EURO
41,75 0,68%
ALTIN
3.702,02 0,16%
BITCOIN
2.893.646,62 3,36%

Yargıçtan Trump Yönetimine Sert Eleştiri: Sınır Dışı İşlemi "Vahim Hata"

ABD'li federal yargıç, Trump yönetiminin bir göçmeni El Salvador'a sınır dışı etmesini "vahim bir hata" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:05
Yargıçtan Trump Yönetimine Sert Eleştiri: Sınır Dışı İşlemi "Vahim Hata"

Yargıç Paula Xinis'in Çarpıcı Kararı

ABD'li federal yargıç Paula Xinis, Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen bir göçmeni El Salvador Hapishanesi'ne göndermesinin "vahim bir hata" olduğunu ifade etti. Maryland Bölge Yargıcı Xinis, 29 yaşındaki Kilmar Armando Abrego Garcia isimli göçmenin ABD'ye geri getirilmesi için gün sonuna kadar süre tanıdı.

Mahkeme Kararının Detayları

Xinis, 22 sayfadan uzun kararında, Trump yönetiminin Garcia'yı çete üyesi olduğu iddiasıyla 15 Mart'ta sınır dışı etmesini "vicdanları sarsan vahim bir hata" olarak nitelendirdi. Yargıç, Garcia'nın ABD'de kalmasına izin veren mahkeme emri olduğunu hatırlatarak, Trump yönetiminin herhangi bir gerekçe olmaksızın Garcia'yı gözaltına alması ve sınır dışı etmesinin yasadışı olduğunu vurguladı.

Çete Üyeliği İddiaları

Xinis, Trump yönetiminin Garcia'nın MS-13 adlı çeteye üye olduğuna dair iddialarının "asılsız" olduğunu dile getirdi. Buna karşılık, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News'e verdiği röportajda, Garcia'nın çete üyesi olduğu iddiasını savunarak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memurlarının bu yönde ifade verdiğini belirtti. ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan dava dosyasında, Garcia'nın "idari hata" nedeniyle sınır dışı edildiği itiraf edildi.

Yönetimin Hedefleri

Maryland Bölge Yargıcı Xinis, 4 Nisan'daki kararında, Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna hükmederek, ABD'ye dönmesine karar vermiştir. Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermeyi amaçlamış ve Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemiştir. Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında bu çetelerin üyeleri için Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!