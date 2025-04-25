Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısına Katıldı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katıldı. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerkez, bu toplantı kapsamında düzenlenen Yargı Zirvesi'nde yer aldı.

Toplantıda Kerkez'in, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki köklü ilişkilerin yanı sıra, yargı alanında geliştirilebilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Görüşmelerde, adaletin evrensel bir değer olduğu ve yargı alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Karşılıklı ziyaretler ile deneyim paylaşımının artırılması konusunda da karşılıklı bir irade ifade edildi.

Zirvenin açılışında konuşan Kerkez, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de önemli temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde, yargı sistemleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi tekrar ön plana çıkarıldı.

Kerkez'e bu ziyaretinde, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural da eşlik etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin’de Düzenlenen Şanhay İşbirliği Örgütü Toplantısına Katıldı. Zirve kapsamında Kerkez, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ile görüştü.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin’de Düzenlenen Şanhay İşbirliği Örgütü Toplantısına Katıldı. Zirve kapsamında Kerkez, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ile görüştü.