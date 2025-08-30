DOLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos'un 103. yıldönümünde hukuk devleti ve millet iradesinin zaferine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:22
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık mücadelesinde yazdığı en önemli destanlardan biri olan bu zaferi andı.

103. yıl dönümünde birlik, hukuk ve millet vurgusu

Kerkez, 30 Ağustos Zaferi'nin vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, kutlamalarını ifade etti. Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkeleri ve demokratik Cumhuriyetimizin temellerini atan, millet iradesinin sarsılmaz zaferidir."

Yargıtay Başkanı, bugünün gereğinin ecdadın emanet ettiği bu kutsal vatanı adaletin gücü ve hukukun üstünlüğü temelinde gelecek kuşaklara aynı kararlılıkla taşımak olduğunu vurguladı.

Kerkez, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren aziz şehitlerimize rahmet; kahraman gazilerimize minnet ve şükran dilekleriyle sonlandırdı.

