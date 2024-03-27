Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni başkan belirlenemedi: Dokuzuncu tura kaldı!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesiyle başlayan başkanlık seçimlerinde yeni başkanın belirlenmesi için sekizinci tur oylama yapıldı. Ancak, hiçbir aday 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oy alamadığı için yeni başkan henüz belirlenemedi. Dokuzuncu tur oylama için yarın Yargıtay üyeleri yeniden sandık başına gidecek.

Yargıtay Başkanlık seçimlerinde, Mehmet Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Ancak hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunu sağlayamadı. Yeni başkanın belirlenmesi için yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylama yapılacak.