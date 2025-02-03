Yargıtay Başsavcılığı Pınar Gültekin Cinayetinde Bozma Kararına İtiraz Etti

Pınar Gültekin Cinayeti Davasında Gelişmeler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına itiraz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in cinayetiyle ilgili davada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023 tarihindeki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Cemal Metin Avcı'ya, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine aykırı olarak bozdu.

Diğer sanık Mertcan Avcı hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezası onandı.

İtirazın Gerekçeleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, Avcı ile Pınar Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişki olduğu ve sanığın bu durumun ortaya çıkmasından endişe ettiği vurgulandı.

İtirazda, sanığın Gültekin'i öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" ifade edildi ve bu eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu belirtildi. Yazıda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

Süreç ve Sonuç

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenecek. Daire, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki bozma kararını kaldırarak cezanın onanmasına karar verebilir. Dairenin itirazı reddetmesi durumunda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınacak.

Cinayet Davasında Süreç

Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili davam, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasının, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmesiyle başlamıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl cezası ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ise Avcı'nın cezasını ağırlaştırarak müebbet hapse çevirmişti.