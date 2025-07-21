Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'i Ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve beraberindeki heyeti Yargıtay'da ağırladı. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Aliyev, Anıtkabir ziyaretinin ardından Başsavcılığa gelerek Şentürk ile makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından heyetler arası bir toplantı gerçekleştirildi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Şentürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın üzüntüsü üzüntümüzdür, sevinci sevincimizdir" ve Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözlerini hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu perspektifte ilerlediğini dile getirdi.

Şentürk, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk devletleriyle ilişkilerinde önder rol üstlendiğini belirterek, "Biz Türk milleti, Türk devletleri olarak esas itibarıyla 354 milyonluk bir aileyiz." ifadelerini kullandı. Dillerinin, dinlerinin ve kültürlerinin ortak olduğunu vurgulayan Şentürk, geçmişte aynı topraklarda yaşadıklarını ve bu yüzden ilişkilerinin güçlü olmasının doğal olduğunu ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin zorlu olduğunu ancak aşılacağını kaydeden Şentürk, "Bu süreç de aşıldıktan sonra gelecekte büyük Türk milleti ailesiyle birlikte, dünyada bir ‘sıklet merkezi’ olacağımıza inancım tamdır. Bu en azından benim gönlümde yanan bir meşaledir." dedi.

Aliyev ise, ziyaretin amacının iki ülke arasındaki yargı alanında işbirliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağ 4), Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev (sol 4) ve beraberindeki heyeti ağırladı. Şentürk, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Aliyev ve beraberindeki heyetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (sağ 4), Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev (sol 4) ve beraberindeki heyeti ağırladı. Şentürk, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Aliyev ve beraberindeki heyetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir araya geldi.