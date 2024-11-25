Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Moskova'da Rus Mevkidaşı ile Görüşecek

Şentürk, Moskova Ziyaretinde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Rusya Başsavcısı Igor Krasnov ile önemli bir görüşme yapmak üzere Moskova'ya gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ziyaret resmi bir davet kapsamında gerçekleşiyor.

İkili Görüşmenin Detayları

Görüşme sırasında, kurumlar arası dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve ortak hukuki meseleler üzerinde işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor. Bu çerçevede, Başsavcı Şentürk, ayrıca Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Irina Podnosova ile de görüşmeler yapacak.

Şentürk'e bu ziyaretinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Erdoğmuş, Osman Kaçar ve Seda Türkan Manav Dursun eşlik edecek. Ayrıca, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e de bir ziyarette bulunulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.