Yargıtay’da başkanlık krizi yine çözülemedi: Seçim bayramdan sonraya kaldı

Yargıtay Başkanlık seçimlerindeki kriz devam ediyor. 24 Mart’tan beri yapılan seçimlerde, hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemedi. Bugün yapılan 14. ve 15. turda da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle başkanlık seçimi, bayram sonrası yapılacak olan 16. tura kaldı.



15. tura kalan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 123 oy alırken, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105 oy alabildi. 319 üyenin katılmış olduğu seçimde 70 oy geçersiz kayılırken 21 oy boş olarak kullanıldı. Adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu elde edemediği için seçim, Ramazan Bayramı sonrasında 16. tur ile devam edecek.