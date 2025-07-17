Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Emeklilerin Korkulu Rüyası: Haciz Kararı

Milyonlarca emeklinin kafasında sıkça yankılanan "Kredi borcum var, banka maaşıma el koyabilir mi?" sorusu, Yargıtay'ın verdiği emsal niteliğindeki karar ile netlik kazandı. Yüksek Mahkeme, bankalar ile emekliler arasında süregelen tartışmalara son noktayı koyarak, önemli bir birleştirme kararı aldı.

Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Açıklama

Uzun yıllardır, Türkiye genelindeki yerel mahkemeler emekli maaşlarına kredi borcu nedeniyle bloke uygulanıp uygulanamayacağı konusunda farklı kararlar vermekteydi. Bu durum, hukuk sisteminde ciddi bir karmaşaya neden oluyordu. Ancak Yargıtay, içtihat birleştirme kararı ile bu kargaşaya son vermeyi hedefladı.

“Açık Rıza” Kavramı Kural Değiştiriyor

Yargıtay'ın kararının temeli, “Açık Rıza” kavramına dayanıyor. Yüksek Mahkeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre emekli maaşlarının genel olarak haczedilemeyeceğini bir kez daha teyit etti. Bununla birlikte, bu kuralın bir istisnası olduğunu ve bu istisnanın emeklinin kendisi tarafından oluşturulabileceğini vurguladı.

Yargıtay'ın kararına göre, bir emeklinin maaşından kredi borcu nedeniyle kesinti yapılabilmesi için, emeklinin açıkça ve yazılı olarak rıza göstermesi gerekiyor. Rıza olmaksızın yapılacak her türlü haciz veya bloke işlemi, yasa dışı kabul edilecek.

İhtiyaç Kredisi Alan Emeklilere Dikkat

Özellikle bankalardan tüketici veya ihtiyaç kredisi alırken sözleşmelerdeki bazı maddelere dikkat etmek gerekiyor. Eğer imzaladığınız sözleşmede "Kredi taksitlerimin vadesinde ödenmemesi durumunda, bankanız nezdindeki hesabımda bulunan emekli maaşımdan kesinti yapılmasına, maaşıma bloke konulmasına muvafakat ediyorum" gibi bir ifade yer alıyorsa, bu durumda haciz süreci kaçınılmaz hale geliyor.