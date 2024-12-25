Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan Tarihi Karar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline bağlı olarak müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er hakkında tahliye kararı verdi.

Dava Süreci ve Yargıtay'ın Önceki Kararları

Darbe girişimi sürecinde Türk Telekom baskını neticesinde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesiyle ilgili dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve 20 Nisan 2018'de karar açıklanmıştır. Bu davada, rütbeli 7 sanığa "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş, 28 ere aynı suçlardan müebbet hapis cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, 5 ere anayasayı ihlal ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçları dolayısıyla müebbet ve belirli süreli hapis cezası uygulanmış, 1 erin ise beraatine hükmedilmiştir.

Yargıtay'ın Tahliye Kararı ve İtiraz Süreci

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 33 er hakkında verilen "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezalarını onaylamış, "kasten öldürme" suçlaması açısından ise kısmi onama ve kısmi bozma kararı vermiştir. Onama kararının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 33 er hakkında mahkumiyet kararına itiraz etmiştir.

Başsavcılığın itirazında, sanıkların "vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme" suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı, dolayısıyla anayasayı ihlal suçu açısından "kaçınılmaz hataya düştükleri" iddia edilmiştir.

Bunun üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı uygun bulmuş ve sanık erlerden 31'inin tahliye edilmesine karar vermiştir. Diğer 2 er hakkındaki dosya ise daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma ve tahliye kararının gerekçesi ise ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacaktır.