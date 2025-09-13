Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Yargıtay ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayı ilgilendiren gelişmede, Yargıtay Başkanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024 KPSS (B) grubu puanını esas alarak sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. İki kurumun ilanında son başvuru tarihi 15 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Alımın detayları

Yargıtay Başkanlığı: Başkanlık, 2024 KPSS (B) puanını ön eleme aracı olarak kullanacak. Belirlenen taban puanı geçen adaylar, pozisyonun gerekliliklerine göre Başkanlık tarafından düzenlenecek olan uygulamalı ve/veya sözlü sınavlara tabi tutulacak. Nihai başarı listesi, bu sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Üniversite, Yargıtay'dan farklı olarak ilanda belirtilen iki adet sözleşmeli personel pozisyonu için yazılı veya sözlü sınav yapmayacak. Başvurular, doğrudan 2024 KPSS (B) puan sıralamasına göre değerlendirilecek; en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak.

Başvuru tarihleri ve yöntem

Adaylar başvurularını 01 Eylül 2025 (Burdur MAKÜ için) ve 05 Eylül 2025 (Yargıtay için) tarihlerinden itibaren 15 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar tamamlamalıdır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya doğrudan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuru şartları

İlanlarda belirtilen genel şartlar şunlardır:

• 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımak.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (Yargıtay için 15.09.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ayrıca belirtilmiştir.)

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

• 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilandaki pozisyon için belirtilen asgari puanı almış olmak.

Detaylı pozisyon bilgileri ve başvuru koşulları için kurumların yayımladığı resmi ilanların incelenmesi önem taşımaktadır.