Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Yargıtay ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı için 2024 KPSS (B) puanını baz alarak ilan yayımladı; son başvuru 15 Eylül 2025.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:31
Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Yargıtay ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayı ilgilendiren gelişmede, Yargıtay Başkanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024 KPSS (B) grubu puanını esas alarak sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. İki kurumun ilanında son başvuru tarihi 15 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Alımın detayları

Yargıtay Başkanlığı: Başkanlık, 2024 KPSS (B) puanını ön eleme aracı olarak kullanacak. Belirlenen taban puanı geçen adaylar, pozisyonun gerekliliklerine göre Başkanlık tarafından düzenlenecek olan uygulamalı ve/veya sözlü sınavlara tabi tutulacak. Nihai başarı listesi, bu sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Üniversite, Yargıtay'dan farklı olarak ilanda belirtilen iki adet sözleşmeli personel pozisyonu için yazılı veya sözlü sınav yapmayacak. Başvurular, doğrudan 2024 KPSS (B) puan sıralamasına göre değerlendirilecek; en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak.

Başvuru tarihleri ve yöntem

Adaylar başvurularını 01 Eylül 2025 (Burdur MAKÜ için) ve 05 Eylül 2025 (Yargıtay için) tarihlerinden itibaren 15 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar tamamlamalıdır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya doğrudan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuru şartları

İlanlarda belirtilen genel şartlar şunlardır:

657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (Yargıtay için 15.09.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ayrıca belirtilmiştir.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilandaki pozisyon için belirtilen asgari puanı almış olmak.

Detaylı pozisyon bilgileri ve başvuru koşulları için kurumların yayımladığı resmi ilanların incelenmesi önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye