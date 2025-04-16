DOLAR
38,13 -0,01%
EURO
43,58 -1,37%
ALTIN
4.053,51 -2,55%
BITCOIN
3.232.074,84 -1,08%

Yarım Asırlık Emek, Yusuf Konak'a 'Dünya Ahisi' Ödülünü Getirdi

Van'da yarım asırdır kahvaltı salonu işleten Yusuf Konak, 'Dünya Ahisi' ödülü ile mesleğini taçlandırdı ve Van kahvaltısını tanıtmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:59
Yarım Asırlık Emek, Yusuf Konak'a 'Dünya Ahisi' Ödülünü Getirdi

Yarım Asırlık Emek, Yusuf Konak'a 'Dünya Ahisi' Ödülünü Getirdi

Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleten 68 yaşındaki Yusuf Konak, 'Dünya Ahisi' ödülünü almanın gururunu yaşıyor. Van kahvaltısının tanıtım elçisi olarak bilinen Konak, işine olan tutkusunu ve azmini hiç kaybetmeden devam ettiriyor.

50 Yıllık Başarı Hikayesi

Çocuk yaşlarda mesleğe çırak olarak başlayan Yusuf Konak, kentin farklı noktalarında kahvaltı severlere 20 çeşit yöresel ürün sunuyor. Uzun yıllar boyunca mesleğinde pek çok ödül kazanan Konak, son olarak 12 Nisan'da Ankara'da gerçekleşen törenle '2024 Dünya Ahisi' unvanına layık görüldü. Bu ödülün, mesleğini Ahilik prensipleriyle sürdürdüğü için kendisine verildiği ifade ediliyor.

İşine Duyduğu Tutku

Yusuf Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirtti. 50 yıl boyunca birçok ünlü isim ve bürokratı ağırladığını vurgulayan Konak, başarılarını annesi ve eşine borçlu olduğunu söyledi. Ayrıca, 'Ahilik' değerlerinin kendisi için taşıdığı önemi dile getirerek, 'Tarlan varsa içinde, eşin varsa yanında, işin varsa başında ol' şiarıyla çalıştığını ifade etti.

Ahilik Ödülüyle Yeni Bir Heyecan

'Dünya Ahisi' ödülünün kendisine yeni bir heyecan kattığını dile getiren Konak, 'Van kahvaltısının tanıtılmasında bizler de küçük bir yer edindik. 50 yıldır neşeli bir şekilde işimizi sürdürüyoruz,' dedi. Hâlâ daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Konak, bu ödülü kendisi için özel kılan duygu dolu anlardan bahsetti.

Aile Desteği ve Samimi İlişkiler

Kendisiyle birlikte çalışan damadı Fariz Gül de, Yusuf Konak'ın 'Dünya Ahisi' ödülüne layık görülmesinden dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Gül, Ahiliğin kültür, eğitim ve yardımlaşmanın yanı sıra samimi ve içten bir bağlılık sunduğunu belirterek, Yusuf Konak'ın bu değerleri ön planda tutarak insanlarla kurduğu ilişkilerin önemini vurguladı.

Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf...

Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf Konak, "Dünya Ahisi" ödülüne layık görülmenin mutluluğuyla işine daha da sarıldı. Çocuk yaşlarda mesleğe çırak olarak başlayan Konak, kentin farklı noktalarında 50 yıldır müşterilerine 20 çeşit ürünün yer aldığı eşsiz Van kahvaltısını sunuyor.

Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf...

Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf Konak, "Dünya Ahisi" ödülüne layık görülmenin mutluluğuyla işine daha da sarıldı. Çocuk yaşlarda mesleğe çırak olarak başlayan Konak, kentin farklı noktalarında 50 yıldır müşterilerine 20 çeşit ürünün yer aldığı eşsiz Van kahvaltısını sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!